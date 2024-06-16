السيسي يشكر السعودية

شكر الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، الملك السعودي سلمان بن عبد العزيز آل سعود، وولي عهده، الملك محمد بن سلمان، على "حسن استقبال الحجاج"، مشيدا بـ"تنظيم المملكة لمناسك الحج".

ونقلت الرئاسة المصرية على موقعها الرسمي في منصة "إكس" قول السيسي: "أتوجه بجزيل الشكر إلى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، على حفاوة الاستقبال بالمملكة العربية السعودية الشقيقة، بمناسبة أداء فريضة الحج لهذا العام".

وأضاف "كما أود أن أعرب عن الإشادة والثناء البالغين، بما شهدته ولمسته من حسن التنظيم من السلطات السعودية لمناسك الحج، والخدمات المقدمة لملايين الحجاج وتيسير أمورهم كافة، في أجواء روحانية عامرة بالأمن والأمان وفي طمأنينة ويسر".

السيد الرئيس يشكر خادم الحرمين الشريفين وولي العهد على حفاوة الاستقبال بمناسبة أداء فريضة الحج

https://t.co/IBx1ymtmIM#السيد_الرئيس_عبدالفتاح_السيسي#الجمهورية_الجديدة#موقع_الرئاسة — رئاسة جمهورية مصر العربية (@EGPresidency_AR) June 16, 2024

وأردف: "كل عام وجموع المسلمين بخير وسلام بمناسبة عيد الأضحى المبارك، أعاده الله على مصر والسعودية والأمتين العربية والإسلامية بالخير واليمن والبركات".

وهنأ الرئيس المصري، أمس السبت ملوك ورؤساء وأمراء الدول العربية والإسلامية بمناسبة عيد الأضحى، الذي يصادف اليوم الأحد.

ويؤدي الحجاج اليوم الأحد آخر الشعائر مع رمي الجمرات في منى، إيذانا ببدء أول أيام عيد الأضحى، ومع دخول ساعات الفجر، يتقاطر الحجاج إلى وادي منى قرب مكة لرمي الجمرات الثلاث بسبع حصيات جمعوها في مزدلفة، قبل العودة مجددا إلى مكة للأضحية وأداء طواف الوداع في المسجد الحرام.

المصدر: "RT"