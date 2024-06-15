السيسي يهنئ قادة الدول العربية والإسلامية بعيد الأضحى

هنأ الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي اليوم السبت ملوك ورؤساء وأمراء الدول العربية والإسلامية بمناسبة عيد الأضحى، الذي يصادف غدا الأحد.

وأعرب السيسي في تهنئته لزعماء الدول العربية والإسلامية عن "أصدق تهانيه القلبية وأطيب تمنياته الأخوية لهم ولشعوبهم الشقيقة بهذه المناسبة المباركة سائلا المولى عز وجل، أن يعيدها عليهم بموفور الصحة والسعادة وعلى الأمتين العربية والإسلامية بالخير واليمن والبركات".

وبعث الرئيس المصري ببرقية تهنئة إلى مسلمي مصر بالخارج نقلتها سفارات وقنصليات مصر حول العالم بمناسبة حلول عيد الأضحى المبارك، حيث هنأهم بالعيد و"تمنى لهم عيدا سعيدا مباركا".

كما تلقى السيسي برقيات تهنئة بحلول العيد، من كبار رجال الدولة، أعربوا فيها عن "أصدق تهانيهم له وأطيب تمنياتهم لمصر بمزيد من التقدم والرقي والازدهار".

المصدر: "اليوم السابع"