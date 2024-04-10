السيسي يوجه رسالة إلى "أبطال غزة" خلال مشاركتهم معه في حفل عيد الفطر (فيديو)

شاركت مجموعة من "أبطال غزة" في الاحتفالية الخاصة بعيد الفطر، بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي، وبمشاركة "أسر وأبناء الشهداء".

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وحرص الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي على "توجيه التحية إلى أهالي الشهداء المشاركين فى احتفالية عيد الفطر"، قائلا: كل سنة وانتم طيبين.. واهلا وسهلا وسعيد أني التقي بيكم".

وأدى السيسى، صلاة عيد الفطر المبارك، بمسجد مصر الكبير بالعاصمة الإدارية الجديدة، بحضور عدد من قيادات الدولة.

المصدر: RT