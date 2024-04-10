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السيسي يوجه رسالة إلى "أبطال غزة" خلال مشاركتهم معه في حفل عيد الفطر (فيديو)

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السيسي يوجه رسالة إلى
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شاركت مجموعة من "أبطال غزة" في الاحتفالية الخاصة بعيد الفطر، بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي، وبمشاركة "أسر وأبناء الشهداء".

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وحرص الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي على "توجيه التحية إلى أهالي الشهداء المشاركين فى احتفالية عيد الفطر"، قائلا: كل سنة وانتم طيبين.. واهلا وسهلا وسعيد أني التقي بيكم".

وأدى السيسى، صلاة عيد الفطر المبارك، بمسجد مصر الكبير بالعاصمة الإدارية الجديدة، بحضور عدد من قيادات الدولة.

المصدر: RT

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