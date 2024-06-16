حول استعداد واشنطن لحرب كبيرة، كتب ألكسندر تيموخين، في "فزغلياد":

تقوم واشنطن بخطوة جديدة نحو إعداد بلادها والمجتمع الأميركي لحرب كبيرة. يتعلق هذا بشكل مباشر بالتجنيد الإجباري الشامل، وهو غير موجود حاليًا في الولايات المتحدة.

فقد تم، في الولايات المتحدة، اتخاذ قرار بتحديث نظام التسجيل العسكري، أو ما يسمى بنظام الخدمة الانتقائية. وهو هيكل مسؤول عن مراعاة إمكانات التعبئة في البلاد.

في أيار/مايو 2024، تضمن قانون الدفاع السنوي (الميزانية العسكرية في الأساس) الذي اعتمده الكونغرس الأميركي اقتراحًا بالتسجيل التلقائي لجميع الرجال المقيمين بشكل دائم في الولايات المتحدة، سواء كانوا مواطنين أو مهاجرين. سيتم استخدام جميع قواعد البيانات التي تحتوي على معلومات شخصية كمصدر للبيانات حول المجندين المستقبليين. الآن، لا يهم ما إذا كان شخص ما يريد أن يصبح جنديًا أميركيًا أم لا، فالمهم أن بياناته موجودة.

أولئك الذين يتابعون شؤون الولايات المتحدة، على مدى سنوات عديدة، يعرفون أن هذا البلد يستعد منذ فترة طويلة لحرب كبيرة قادمة.

هناك أشياء تعمل بشكل جيد، وأشياء بشكل أسوأ، لكنهم يعملون بنشاط على تطوير كل ما يتعلق بحرب كبيرة. الآن، يقومون بإعداد سجل عسكري، حتى لا يتهرب أحد من التجنيد. تجري الأمور ببطء وهدوء، من دون صخب إعلامي.

وقد تمت الموافقة بالإجماع على مشروع القانون، الذي يتضمن ضرورة ضمان التسجيل العسكري الآلي، من قبل مجلس النواب في الكونغرس الأمريكي. وبمجرد موافقة مجلس الشيوخ عليه، سيصبح قانونًا في وقت ما من هذا الخريف. وستعقبه خطوة أخرى نحو استعداد الولايات المتحدة لحرب كبيرة.

المقالة تعبر فقط عن رأي الصحيفة أو الكاتب