"لا يعرف أحد ماذا يفعل هناك".. مدفيديف يصف قمة سويسرا بـ"الزريبة"

أكد نائب رئيس مجلس الأمن الروسي دميتري مدفيديف، أن لا أحد من المشاركين بالقمة في سويسرا بشأن الوضع في أوكرانيا يعرف ما الذي يفعله هناك وما هو دوره أصلا.

وكتب مدفيديف عبر قناته على "تليغرام": "من أجل حل النزاع، دعا الرعاة السويسريون الحيوانات، الخنزير وقطيعا من أغنام جبال الألب الغربية وكذلك مجموعة من الكلاب الأوروبية التي تنبح وترش اللعاب المسموم في كل الاتجاهات. وعليكم أن تنتبهوا، غالبا ما تثور الأغنام بشكل عشوائي وتخرب الخطط".

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وأضاف مدفيديف أن "مالكا مسنا ضعيف الذهن، فقد الاتصال بالواقع منذ فترة طويلة، موجود بشكل غير مرئي على رأس القطيع، ونائبه ضيق الأفق"، ووصف المؤتمر بأنه ممل ومحرقة لأموال دافعي الضرائب.

وتعقد سويسرا مؤتمرا حول أوكرانيا يومي 15 و16 يونيو بالقرب من مدينة لوسيرن، في منتجع بورغنستوك.

ولم يحضر المؤتمر الرئيس الأمريكي جو بايدن، وكذلك الرئيس الصيني شي جين بينغ والرئيس البرازيلي لويز إيناسيو لولا دا سيلفا.

تجدر الإشارة إلى أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين قد أكد في أكثر من مناسبة استعداده للتفاوض ولكن استنادا للواقع على الأرض ولمطالب روسيا الأمنية وليس بناء على "الرغبات".

المصدر: تاس