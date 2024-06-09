أشارت صحيفة "واتسون" السويسرية إلى أن مؤتمر سويسرا حول أوكرانيا المزمع عقده في منتجع بورغنستوك لن يحقق أي نتائج ترجى وسيكون مخيبا لآمال فلاديمير زيلينسكي.

وقالت الصحيفة: "يبدو بالفعل أنه لن يكون هناك ضجة كبيرة يومي 15 و16 يونيو. وهذا يتعارض مع آمال فلاديمير زيلينسكي، التي عبر عنها خلال زيارته إلى برن في يناير من هذا العام".

وأوضحت "واتسون" إلى أن زيلينسكي يواجه صعوبات كبيرة على الجبهة، وبالتالي فهو بحاجة إلى تحقيق نتائج على المستوى الدبلوماسي على الأقل، مشيرة إلى أن "هناك احتمال أنه بعد تمخضات طويلة سيلد الجبل فأرا، وحتى الآن يشير كل شيء إلى هذه النتيجة بالضبط".

كما كتبت الصحفية ماري هيلين ميوتون في صحيفة "Temps" السويسرية أن المؤتمر حول أوكرانيا المقرر عقده في سويسرا يومي 15 و16 يونيو قد يفشل، لأن برن لعبت لصالح زيلينسكي على حساب سياساتها الخاصة.

وجاء في المقال: "هناك خطر كبير، خطر أن يتحول المؤتمر إلى مناورة فاشلة لسويسرا، التي خدمت مصالح زيلينسكي بدلا من تفعيل الفكر السليم".

وأشارت إلى أن "صيغة السلام" التي اقترحها زيلينسكي تبدو وكأنها طلب استسلام موجه إلى روسيا، في حين أن أوكرانيا "على أرض الواقع" في وضع صعب.

وسبق أن قالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا يوم الجمعة إن الحدث المرتقب لا يمكن أن يسمى قمة سلام، لأنه لا علاقة له بالسلام.

وستعقد سويسرا مؤتمرا حول أوكرانيا يومي 15 و16 يونيو المقبل بالقرب من مدينة لوسيرن، في منتجع بورغنستوك. وأكدت حوالي 80 دولة مشاركتها، ولن يحضر الرئيس الأمريكي جو بايدن، وكذلك الرئيس الصيني شي جين بينغ والرئيس البرازيلي لويز إيناسيو لولا دا سيلفا المؤتمر.

وكان السكرتير الصحفي للسفارة الروسية في برن فلاديمير خوخلوف قد صرح في وقت سابق بأن سويسرا لم ترسل دعوة للمشاركة في القمة، وأن موسكو لن تشارك في أي حال.

وأضاف أن فكرة مؤتمر السلام، التي روج لها المنظمون بقوة، غير مقبولة بالنسبة لروسيا، لأن هذا خيار آخر للدفع بـ "صيغة سلام" غير قابلة للتطبيق ولا تأخذ في الاعتبار مصالح موسكو.

وذكر الكرملين أن البحث عن سبل للخروج من الوضع في الصراع الأوكراني دون مشاركة روسيا أمر غير منطقي وغير مجد على الإطلاق.

المصدر: RT