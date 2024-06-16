ميدفيدتشوك: رفض مقترح بوتين يملي تحرير أوديسا ومدن أخرى

قال فيكتور ميدفيدتشوك رئيس حزب "المنصة المعارضة من أجل الحياة" الأوكراني إن رفض مقترح السلام للرئيس الروسي فلاديمير بوتين يملي تحرير أوديسا ومدن أخرى.

وقال ميدفيدتشوك في مقابلة مع وكالة "تاس"، تعليقا على إمكانية تحرير أوديسا ومدن أخرى بعد رفض مقترح الرئيس الروسي لتسوية الوضع في أوكرانيا: "التعبير الدقيق للغاية هو "التحرير". تملي المصالح الأمنية الروسية ضرورة مواصلة الأعمال القتالية لمحاربة نظام النازيين الجدد من أجل تحقيق نزع السلاح الكامل واجتثاث النازية".

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ووفقا له "من الواضح أن مصالح نظام زيلينسكي تتعارض بشكل تام مع مصالح الشعب الأوكراني".

وأضاف: "يريد الأوكرانيون السلام، لكن زيلينسكي وأسياده الغربيون يريدون الحرب، حتى على حساب إبادة الشعب الأوكراني، ومن الضروري تحرير هذا الشعب من هذه الحكومة النازية الإجرامية".

وطرح الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، يوم الجمعة، خلال اجتماعه مع قيادة وزارة الخارجية الروسية مبادرة للتسوية السلمية في أوكرانيا.

وتنص المبادرة على أن روسيا ستعلن الوقف الفوري لإطلاق النار، واستعدادها للتفاوض، بمجرد انسحاب القوات الأوكرانية من أراضي مناطق روسيا الجديدة.

أكد المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف أن سبب رد الفعل السلبي للغرب على مقترحات الرئيس بوتين للسلام هو أن أمريكا وعدد من دول أوروبا تريد مواصلة القتال ضد روسيا بأيدي الأوكرانيين.

المصدر: تاس