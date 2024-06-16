رونالدينيو يكشف سبب تصريحاته المثيرة للجدل بشأن عدم تشجيعه البرازيل في كوبا أمريكا

كشف أسطورة الكرة البرازيلية رونالدينيو عن سبب تصريحاته الغريبة بعدم دعمه منتخب "السيليساو" في بطولة "كوبا أمريكا 2024".

وقال رونالدينيو أمس السبت في منشور مثير على حسابه في موقع "إنستغرام": "هذه لحظة حزينة بالنسبة لأولئك الذين يحبون كرة القدم البرازيلية. من الصعب العثور على الطاقة لمشاهدة المباريات. ربما يكون هذا أحد أسوأ الفرق في السنوات الأخيرة، فهو (منتخب البرازيل الحالي) لا يملك قادة محترمين، بل فقط لاعبين متوسطي المستوى في معظم الأحيان.. ولذلك أعلن هجرتي هنا. لن أشاهد أي مباراة من مباريات البرازيل في كوبا أمريكا ولن أحتفل بأي انتصار".

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وعلق البرازيلي رافينيا، جناح برشلونة، على تصريحات رونالدينيو، وقال: "لا أعرف إذا كان هذا إعلانا أم لا، لكن منذ أيام، علمت أنه طلب من (نجم منتخب البرازيل الحالي) فينيسيوس جونيور الحصول على تذاكر لحضور مبارياتنا في كوبا أمريكا".

🇧🇷 Raphinha: “Ronaldinho’s statement? I don’t know if that was an adv or not but… few days ago, I’m told he asked Vini Jr for tickets to come see our games (laughs)”. 🎟️



“In any case, I was surprised and I don’t agree with his statement”. pic.twitter.com/MBl9pmXXZf — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) June 15, 2024

وخرج رونالدينيو اليوم الأحد، وكشف عن حقيقة تصريحاته الأخيرة، وأكد بالفعل أنها جزء من حملة دعائية.

وقال رونالدينيو في تصريحات نقلها الصحفي الإيطالي فابريزيو رومانو: "قلت ذلك للحصول على رد فعل من الجميع.. سأشجع البرازيل كما لم يحدث من قبل، بالطبع أنا أشجعهم!".

وأضاف: "البرازيل بحاجة إلى هذا الدعم، واللاعبون الشباب لديهم الكثير من المواهب وهم بحاجة إلى دعم الشعب البرازيلي".

وتابع رونالدينيو: "إنها كوبا أمريكا الآن، ويمكننا العودة باللقب".

وختم: "لقد تعاونت مع شركة لمنتجات العناية الشخصية في حملة دعائية لدعم البرازيل".

ويغيب النجم الأول لمنتخب البرازيل وقائده نيمار بسبب الإصابة عن بطولة كوبا أمريكا التي تنطلق في 20 يونيو الجاري في الولايات المتحدة، لكن سيتواجد ثنائي ريال مدريد رودريغو وفينيسيوس جونيور، المرشح الأبرز للفوز بالكرة الذهبية لعام 2024.

وتخوض البرازيل مباراتها الأولى في البطولة القارية في 25 يونيو ضد كوستاريكا، وتضم مجموعة "راقصي السامبا" أيضا باراغواي وكولومبيا.

وتسعى بطلة العالم خمس مرات إلى الفوز بكأس "كوبا أمريكا" للمرة العاشرة.

المصدر: وكالات