نائب أوكراني باستياء: ماذا يعني ظهور هذا الرجل في صورة المشاركين بمؤتمر سويسرا؟

أعرب فلاديمير أرييف النائب في البرلمان الأوكراني عن استيائه إزاء ظهور أندريه يرماك رئيس مكتب فلاديمير زيلينسكي، في الصورة الجماعية للمشاركين في مؤتمر سويسرا حول أوكرانيا.

وكتب أرييف، وهو النائب عن حزب "التضامن الأوروبي" الذي يرأسه الرئيس الأوكراني السابق بيترو بوروشينكو، عبر "فيسبوك" أمس السبت: "من فضلك أخبرني ما هي الدولة التي يقودها يرماك؟ يجب ألا يظهر في الصور الجماعية بمؤتمرات القمة، وفقا للبروتوكول، سوى كبار المسؤولين.. أم أنه تم إعلان الحكم الثنائي في أوكرانيا؟"

في الصورة التي أرفقها أرييف بمنشوره، يقف يرماك في الصف الأول على يسار الرئيسة السويسرية فيولا أمهيرد الموجودة في الوسط مرتديا بدلة زرقاء. ويتميز يرماك بملابسه العسكرية وطوله الكبير مقارنة بالآخرين في الصورة، مع أن المشاركين الأطول يقفون عادة في الصف الثاني.

أما زيلينسكي الذي يقف على يمين أمهيرد مرتديا بنطالا كاكيا وسترة سوداء، فلا يتميز عمليا عن بقية الحاضرين.

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وذكرت صحيفة "التايمز" البريطانية الأسبوع الماضي أن المسؤولين الأوكرانيين يشعرون بقلق متزايد بشأن اعتماد زيلينسكي على يرماك، المتهم بإساءة استخدام السلطة الشخصية واغتصاب العمليات الديمقراطية. ووصفت بعض المصادر للصحيفة يرماك بأنه "رئيس الدولة الفعلي" أو "نائب رئيس أوكرانيا".

وفي مايو، كتبت صحيفة "واشنطن بوست" الأمريكية أن بعض المسؤولين الأوكرانيين والغربيين يتساءلون عمّن يتخذ في الحقيقة أهم القرارات الحكومية في أوكرانيا - زيلينسكي أم يرماك - نظرا للنفوذ الكبير الذي يتمتع به الأخير.

المصدر: RT