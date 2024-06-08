كتبت صحيفة "تايمز" أن المسؤولين الأوكرانيين يشعرون بقلق متزايد من اعتماد فلاديمير زيلينسكي على رئيس مكتبه أندريه يرماك المتهم باستغلال السلطة واغتصاب العملية الديمقراطية بالبلاد.

إقرأ المزيد

ونقلت الصحيفة عن مصادر دبلوماسية أن يرماك يشرف بالكامل على الوصول إلى زيلينسكي، مشيرة إلى أن سفراء مجموعة G7 الذين أملوا في لقاء زيلينسكي، التقوا يرماك في نهاية المطاف.

ووصفت بعض المصادر في حديث للصحيفة يرماك بأنه "رئيس حقيقي لأوكرانيا" أو "نائب للرئيس الأوكراني".

وأضافت الصحيفة: "منذ إعلان الأحكام العرفية في البلاد عام 2022 والتي سمحت لزيلينسكي بالبقاء في منصبه قبل انتهاء الأعمال القتالية، فإن سلطة يرماك تتجاوز صلاحيات كل المسؤولين المنتخبين في أوكرانيا".

وفي وقت سابق أعلن النائب الأوكراني السابق أندريه ديركاتش، أن أوكرانيا يحكمها يرماك بتعليمات من الاستخبارات الأجنبية. من جهتها كتبت وسائل الإعلام الأوكرانية عن احتمال تعيين يرماك لمنصب رئيس الوزراء الأوكراني.

المصدر: تايمز