هتف رئيس الوزراء الكندي جاستن ترودو شعارا نازيا "شعار بانديرا" خلال التقاط الصورة الجماعية في مؤتمر سويسرا حول أوكرانيا، وتم نشر الفيديو على منصة "إكس".

يظهر مقطع فيديو قصير اصطفاف الساسة في القمة بعدة صفوف لالتقاط صورة مشتركة، وفي الأثناء، هتف ترودو "المجد لأوكرانيا".

The group photo at the PEACE SUMMIT and of course it’s Canadian PM Justin TRUDEAU 🇨🇦 who shouted “Slava Ukraini” 🇺🇦 pic.twitter.com/bxw2Er3OUj — Melissa 🇨🇦 (@MelissaLMRogers) June 15, 2024

وعلق السفير الروسي في كندا أوليغ ستيبانوف، على سلوك رئيس الحكومة الكندية خلال مؤتمر سويسرا حول أوكرانيا قائلا: "يدوس رئيس الوزراء الكندي جاستن ترودو على ذكرى الكنديين الذين قاتلوا كجزء من التحالف المناهض لهتلر والنازية، وهم يهتفون علنا بشعارات بانديرا".

وأضاف: "لقد لفتت السفارة انتباه المسؤولين الكنديين مرارا إلى الطبيعة النازية لهذا الشعار، الذي اخترعه بانديرا تقليدا لشعار هتلر، تحدثنا عن هذا علنا، لكن تفاصيل الحياة السياسية اليوم في فقاعة أوتاوا تجعل أولوية الدعم غير المشروط للنظام في كييف تفتح أبواب التساهل بهتاف شعار المتعاونين النازيين."

وتعقد سويسرا مؤتمرا حول أوكرانيا يومي 15 و16 يونيو بالقرب من مدينة لوسيرن، في منتجع بورغنستوك. وأكدت حوالي 80 دولة مشاركتها، ولن يحضر الرئيس الأمريكي جو بايدن، وكذلك الرئيس الصيني شي جين بينغ والرئيس البرازيلي لويز إيناسيو لولا دا سيلفا المؤتمر.

وذكر الكرملين أن البحث عن سبل للخروج من الوضع في الصراع الأوكراني دون مشاركة روسيا أمر غير منطقي وغير مجد على الإطلاق.

المصدر: تاس