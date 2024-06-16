فريقان إنجليزيان عريقان يقدمان عرضا للدولي السعودي سعود عبد الحميد

كشفت تقارير إعلامية أن الظهير الأيمن لنادي الهلال، الدولي السعودي سعود عبد الحميد تلقى عرضا من ناديين إنجليزيين عريقين من أجل الانضمام لأحدهما هذا الصيف.

وأكد الصحفي الإيطالي رودي غاليتي المختص في انتقالات لاعبي كرة القدم، عبر حسابه في منصة "إكس"، أن فريقي أستون فيلا ونوتنغهام فورست إضافة إلى تولوز الفرنسي أبدوا اهتمامهم بضم عبد الحميد.

🚨👀 #AstonVilla, #NottinghamForest and #OM - in addition to #Toulouse - showed interest in Saud #Abdulhamid: first contact already happened.



️🔥 The 🇸🇦 RB is willing to start an experience in 🇪🇺.



🗞️ All the details on @TEAMtalk 👇https://t.co/cykVIgQGIn — Rudy Galetti (@RudyGaletti) June 15, 2024

وأوضح الصحفي الإيطالي أن الاتصال الأول بين عبد الحميد والأندية الراغية في ضمه قد تم بالفعل، مشيرا إلى أن المدافع السعودي منفتح على خوض تجربة في أوروبا بعد تألقه مع الهلال.

ويرتبط عبد الحميد البالغ عمره 24 عاما، بعقد مع الهلال حتى يونيو 2025، وهو عامل قد يسهل عملية انتقاله هذا الصيف، لأن الهلال سيضطر لبيعه في حال أصر اللاعب على الرحيل.

وفي حال استمرار عبد الحميد مع الهلال لموسم إضافي دون تمديد عقده، فسيكون بمقدور اللاعب التوقيع لأي ناد يريده في يناير المقبل، دون الرجوع إلى إدارة الهلال والتي لن تحصل حينها على أي مقابل مادي من الصفقة.

المصدر: حساب رودي غاليتي على منصة "إكس"