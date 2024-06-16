بيسكوف: الأحرى بزيلينسكي أن يفكر في اقتراح بوتين للسلام فوضع أوكرانيا يتدهور

اعتبر الناطق باسم الكرملين دميتري بيسكوف أنه ينبغي لفلاديمير زيلينسكي أن يفكر في اقتراح السلام الذي قدمه الرئيس الروسي فلاديمير بوتين لأن وضع القوات الأوكرانية ماض في التدهور.

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جاء ذلك في مقابلة أجرها مع بيسكوف الصحفي في قناة "روسيا-1" بافيل زاروبين ونشر مقتطفات منها عبر قناته في "تلغرام" اليوم الأحد.

وقال بيسكوف: "وقتها، وصل زيلينسكي إلى السلطة تحت راية السلام وبنية إحلال السلام وإنقاذ أوكرانيا، وكان يقول دائما إنه لم يتمسك بالكرسي وإنه مستعد لفعل أي شيء من أجل وطنه الأم، فدعونا نرى ما إذا كان حقا على استعداد لفعل أي شيء لمنع تدهور الوضع".

وتابع بيسكوف: "كل مرة يعلن فيها بوتين عن مبادرات سلام، وعندما تجري محاولات لنقل الأمور إلى المجرى السياسي والدبلوماسي، يأتي ذلك انطلاقا من ظروف معينة على الأرض، وكل مرة تزداد هذه الظروف سوءا بالنسبة لأوكرانيا".

وحسب بيسكوف، فإن "الديناميكية الحالية للوضع على الجبهات تظهر لنا بوضوح أن الأمر سيستمر في التدهور بالنسبة للأوكرانيين، ربما كان رجل السياسة الذي يضع مصالح الوطن الأم فوق مصالحه وحتى فوق أسياده، سينظر في مثل هذا الاقتراح.. دعونا نرى ما الذي سيحدث".

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وشدد بيسكوف على أن الاقتراح الذي تم طرحه خلال اجتماع بوتين مع قيادة وزارة الخارجية الروسية "ليس إنذارا نهائيا، بل هو على وجه التحديد مبادرة سلمية تم تقديمها مع الأخذ في الاعتبار الحقائق على الأرض".

وكان بوتين أكد استعداد روسيا لوقف إطلاق النار وبدء مفاوضات لإجاد حل نهائي للنزاع إذا سحبت كييف قواتها من كامل أراضي المناطق الروسية الجديدة، وأعلنت تخليها عن طموحها للانضملام إلى حلف "الناتو".

كما دعا بوتين في مبادرته كييف إلى تنفيذ عملية نزع طوعي للسلاح، وتفكيك البني التنظيمية للنازية في أوكرانيا، وقبول وضعية الحياد وعدم الانحياز لأي تكتل سياسي ـ عسكري، والخلو من الأسلحة النووية، كما دعا الدول الغربية إلى رفع العقوبات المفروضة على روسيا.

المصدر: RT