زاخاروفا: إذا كانت هناك إرادة لـ "إنقاذ العالم" في مؤتمر سويسرا فعليهم مناقشة مقترحات بوتين

أعلنت المتحدثة باسم الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا أنه يجب على المشاركين في مؤتمر سويسرا بشأن أوكرانيا مناقشة مقترحات الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إذا كانوا يريدون "إنقاذ العالم".

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وقالت زاخاروفا: "إذا كنتم تريدون إنقاذ العالم، يجب أن تناقشوا مقترحات فلاديمير بوتين. الرئيس الروسي قال كل شيء، وأظهر الطريق الحقيقي للسلام. فقط أولئك الذين لا يريدون السلام، لن يستطيعوا رؤيته أو فهمه".

وطرح الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، يوم الجمعة، خلال اجتماعه مع قيادة وزارة الخارجية الروسية مبادرة للتسوية السلمية في أوكرانيا.

وتنص المبادرة على أن روسيا ستعلن الوقف الفوري لإطلاق النار، واستعدادها للتفاوض، بمجرد انسحاب القوات الأوكرانية من أراضي مناطق روسيا الجديدة.

ودعا بوتين في مبادرته كييف إلى إعلان تخليها عن طموحها الهادف للانضمام لحلف الناتو، وتنفيذ عملية نزع طوعي للسلاح، وتفكيك البني التنظيمية للنازية في أوكرانيا، وقبول وضعية الحياد وعدم الانحياز لأي تكتل سياسي ـ عسكري، والخلو من الأسلحة النووية، كما دعا الدول الغربية إلى رفع العقوبات المفروضة على روسيا.

هذا وأكد المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف أن سبب رد الفعل السلبي للغرب على مقترحات الرئيس بوتين للسلام هو أن أمريكا وعددا من دول أوروبا تريد مواصلة القتال ضد روسيا بأيدي الأوكرانيين.

المصدر: تاس