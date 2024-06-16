تاكر كارلسون: كامالا هاريس أغبى من أن تعي عدم أهليتها

اعتير الصحفي الأمريكي تاكر كارلسون، ردا على سؤال أحد متابعيه حول كفاءة نائبة الرئيس الأمريكي كامالا هاريس بأنها غير مؤهلة لتسلم منصبها و"غبية".

وقال كارلسون عبر موقعه على منصة "x"، إن كامالا هاريس غبية للغاية لدرجة أنها تصدق عندما يقنعونها بأنها مؤهلة لمنصب نائب الرئيس الأمريكي.

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وأضاف كارلسون أن الحزب الديمقراطي ليس لديه "نائب رئيس يمكن الاعتماد عليه ولا يكرهه الشعب"، وهذا هو السبب الوحيد الذي يمنع الديمقراطيين من "الخلص" من الرئيس الأمريكي جو بايدن.

وأشار كارلسون، إلى أن شعبية كامالا أقل حتى من بايدن واعتبر أن الطريقة الأكثر منطقية للخروج من الوضع هي فوز الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب في الانتخابات الرئاسية المقبلة.

المصدر: تاس