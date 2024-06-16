مراسلنا: الجيش الإسرائيلي يستهدف طواقم الإسعاف غربي رفح واشتباكات ضارية جنوب غزة

أفاد مراسلنا، اليوم الأحد، بأن الجيش الإسرائيلي استهدف طواقم الإسعاف بشكل مباشر خلال انتشالهم جثتين من حي تل السلطان غرب مدينة رفح جنوب قطاع غزة.

وأضاف مراسلنا أن 3 فلسطينيين أصيبوا بنيران مسيرات الجيش الإسرائيلي في مناطق متفرقة بمدينة غزة.

وذكر أن "اشتباكات ضارية تخللها انفجارات عنيفة وقعت محيط مسجد سعد خلف، شرق مفترق الكويت جنوب شرق مدينة غزة.

وقصفت الطائرات الحربية الإسرائيلية مبنى سكنيا في المغراقة وسط قطاع غزة.

واستهدفت مدفعية الجيش الإسرائيلي شرق مدينة خان يونس ورفح.

ويواصل الجيش الإسرائيلي قصفه على قطاع غزة، منذ السابع من أكتوبر 2023، ما أسفر عن مقتل أكثر من 37296, مواطنا، في آخر حصيلة لوزارة الصحة في غزة.

المصدر: RT