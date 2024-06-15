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صحة غزة: ارتفاع حصيلة قتلى القصف الإسرائيلي على القطاع إلى 37296 شخصا

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صحة غزة: ارتفاع حصيلة قتلى القصف الإسرائيلي على القطاع إلى 37296 شخصا
Globallookpress
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أعلنت وزارة الصحة في قطاع غزة، اليوم السبت، ارتفاع عدد القتلى جراء القصف الإسرائيلي على القطاع إلى 37296 منذ السابع من أكتوبر الماضي.

وقالت الوزارة في تقريرها الإحصائي اليومي: "إن الاحتلال الإسرائيلي ارتكب 3 مجازر ضد العائلات في قطاع غزة وصل منها للمستشفيات 30 شهيدا و 95 إصابة خلال 24 ساعة الماضية".

وأضافت: "ما زال عدد من الضحايا تحت الركام وفي الطرقات ولا تستطيع طواقم الإسعاف والدفاع المدني الوصول إليهم".

وأشارت إلى "ارتفاع حصيلة العدوان الإسرائيلي إلى 37296 شهيدا و 85197 إصابة منذ السابع من أكتوبر الماضي".

ويواصل الجيش الإسرائيلي حربه على غزة لليوم 253 على التوالي، والتي تسببت بكارثة إنسانية غير مسبوقة وأدت إلى نزوح أكثر من 85 بالمئة من سكان القطاع بواقع 1.9 مليون شخص.

المصدر: RT

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