صحة غزة تعلن الحصيلة اليومية لضحايا الحرب في القطاع

أعلنت وزارة الصحة في قطاع غزة، اليوم الجمعة، ارتفاع عدد القتلى جراء القصف الإسرائيلي على القطاع إلى 37266 منذ السابع من أكتوبر الماضي.

وقالت الوزارة في تقريرها الإحصائي اليومي، إن "الاحتلال الإسرائيلي ارتكب 4 مجازر ضد العائلات في قطاع غزة وصل منها للمستشفيات 34 شهيدا و 71 إصابة خلال الـ 24 ساعة الماضية".

وأضافت: "لا زال عدد من الضحايا تحت الركام وفي الطرقات، ولا تستطيع طواقم الإسعاف والدفاع المدني الوصول إليهم".

وأشارت الوزارة إلى "ارتفاع حصيلة العدوان الإسرائيلي إلى 37266 شهيدا و 85102 إصابة منذ السابع من أكتوبر الماضي".

ويواصل الجيش الإسرائيلي حربه على غزة لليوم 252 على التوالي، والتي تسببت بكارثة إنسانية غير مسبوقة وأدت إلى نزوح أكثر من 85 بالمئة من سكان القطاع بواقع 1.9 مليون شخص.

المصدر: RT