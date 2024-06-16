كينيدي جونيور يرد بقسوة على تصريحات لستولتنبرغ ويسخر من "حلف الناتو الدفاعي"

أكد المرشح الرئاسي الأمريكي المستقل روبرت كينيدي جونيور، في تعليقه على تصريحات الأمين العام لحلف الناتو ينس ستولتنبرغ بشأن كييف، أنه لا يمكن اعتبار "الناتو" تحالفا دفاعيا.

وكتب روبرت كينيدي جونيور، في حسابه على موقع "إكس": "لا يمكن اعتبار الناتو تحالفا دفاعيا".

وأضاف: "بعد عقود من التوسع العدواني، هل يعتبر أحد حقا حلف الناتو تحالفا دفاعيا؟".

After decades of aggressive expansion, does anyone really think NATO is a “defensive alliance” anymore? https://t.co/f1DxY3ilXE — Robert F. Kennedy Jr (@RobertKennedyJr) June 15, 2024

وعلق روبرت كينيدي جونيور على تصريح ينس ستولتنبرغ الذي قال فيه بأن "إمدادات الأسلحة إلى أوكرانيا ستصبح إلزامية لدول الحلف".

هذا وأكدت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا أن التحريض الهستيري لشعوب الغرب بأن "العدوان الروسي وشيك ضدهم" يشير إلى رغبة إدارة بايدن بالمزيد من إراقة الدماء في أوروبا.

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وقد صرحت روسيا مرارا وتكرارا بأن إمداد نظام كييف بالأسلحة يتعارض مع التسوية، ويدخل بشكل مباشر دول "الناتو" في الصراع.

المصدر: RT