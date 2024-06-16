قال زعيم حزب "الوطنيين" الفرنسي فلوريان فيليبو، اليوم الأحد إن حلف "الناتو" بقراراته يدفع بالعجلة نحو اندلاع حرب عالمية ثالثة.

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وأوضح فيليبو في منشور عبر منصة "إكس": "التسارع الهائل في المسير نحو الحرب في الأيام الأخيرة كان نتيجة لسلسلة كاملة من تصريحات الناتو المقلقة والتي مرت دون أن يلاحظها أحد على الإطلاق هنا، لدرجة أن الرئيس الصربي تطرق إلى مسألة اندلاع حرب عالمية في غضون 3 إلى 4 أشهر"!".

وشدد فيليبو على أن ما أسماه "صحوة" المواطنين ستأخذ وقتا طويلا، وسيدركون المخاطر الكبيرة المحيطة بهم، وهذه الصحوة ستأتي حتما لكنها ستكون قاسية ومؤلمة.

2 menaces majeures absolument pas débattues dans cette non-campagne législative :



- Le chaos financier croissant en France, qui sera un parfait prétexte pour justifier la mise sous tutelle rapide du pays par l’UE et la spoliation partielle de l’épargne (cf :… pic.twitter.com/WqqDaWkOlm — Florian Philippot (@f_philippot) June 16, 2024

وذكرت وكالة "فرانس برس" الخميس أن أكثر من 300 ألف جندي من قوات حلف "الناتو" في حالة تأهب قصوى وهذه الحالة تعني أنه يمكن لقادة الحلف نشر هذه القوات في غضون 30 يوما.

هذا وأكد مسؤول كبير في حلف "الناتو" الخميس الماضي أن الدول الأعضاء "تخطت بيسر" هدف وضع 300 ألف جندي في حالة تأهب قصوى.

ويعد الضغط من أجل جعل مزيد من القوات في حال تأهب قصوى جزءا من إصلاح أوسع تم تبنيه في قمة "الناتو" العام الماضي، فيما يحاول قادة "الناتو" حاليا التأكد من أن لديهم القدرات اللازمة لتنفيذ تلك الخطط إذا لزم الأمر.

لكن الحلف يواجه نقصا في الأسلحة الرئيسية مثل الدفاعات الجوية والصواريخ بعيدة المدى، حيث أوضح المسؤول أن "هناك فجوات في القدرات، كما هناك أشياء ليس لدينا ما يكفي منها كحلف حاليا، وعلينا معالجة ذلك".

هذا وأكد مندوب روسيا لدى الأمم المتحدة في جنيف غينادي غاتيلوف أن روسيا لم تهدد أي دولة في "الناتو"، فيما الحلف يشكل تهديدا مباشرا لأمن روسيا.

تجدر الإشارة إلى أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أكد بشكل واضح، أن موسكو "لن تهاجم دول الناتو، كما أن الحديث عن نية روسيا بالهجوم لا معنى له".

كما أوضح بوتين أن السياسيين الغربيين يقومون بصورة منتظمة بترهيب شعوبهم بوجود تهديد روسي وهمي من أجل صرف الانتباه عن المشاكل الداخلية.

المصدر: نوفوستي + RT