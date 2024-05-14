موسكو: لم نهدد أي دولة في "الناتو" والأطلسي هو الذي يهدد أمننا

أكد مندوب روسيا لدى الأمم المتحدة في جنيف غينادي غاتيلوف أن روسيا لم تهدد أي دولة في "الناتو"، فيما الحلف يشكل تهديدا مباشرا لأمن روسيا.

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وقال غاتيلوف في كلمته بمؤتمر نزع السلاح في جنيف اليوم الثلاثاء: "أريد الإشارة إلى أن روسيا لم تهدد أي دولة في حلف "الناتو"، بل حلف الأطلسي تحرك ببنيته التحتية نحو بلادنا وخلق تهديدات مباشرة لأمننا".

وأكد أن دول "الناتو" تمارس سياسة فرض العقوبات وتجميد الأموال والتجسس والحرب النفسية وشن الهجمات السيبرانية وتسعى لتقويض أنظمة الدول وأجهزتها.

وتابع: "وإضافة إلى أنظمة الدفاع الجوي الأمريكية في الأراضي البولندية والرومانية والتي تمثل تهديدا مباشرا لأمن روسيا، تعلن بولندا حاليا عن استعدادها لنشر أسلحة نووية أمريكية على أراضيها في ظل الدعوات السخيفة الموجهة إلى روسيا "للحد من التوتر في أوروبا".

كما أكد غاتيلوف أن دول "الناتو" تخوض حربا بالوكالة ضد روسيا في أوكرانيا من خلال تسليح وتمويل نظام كييف.

وأضاف: "كان سلوك الدول الغربية منذ بداية العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا واضحا، وبدلا من العمل على التسوية السلمية وإعادة تشكيل البنية الأمنية في أوروبا بشكل متكافئ مع روسيا، تشن حربا بالوكالة ضدنا من خلال تزويد نظام كييف الفاسد بالأسلحة والمال بلا حساب".

المصدر: نوفوستي