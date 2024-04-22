الرئيس البولندي يعلن أن بلاده لم تتخذ بعد قرارا حول نشر أسلحة نووية

صرح الرئيس البولندي أندريه دودا أن بلاده لم تتخذ أي قرارات بعد بشأن نشر الأسلحة النووية في بولندا.

وقال دودا ردا على سؤال حول النشر المحتمل للأسلحة النووية في بولندا: "أريد أن أؤكد بقوة شديدة حتى لا يكون هناك شك، لم يتم اتخاذ أي قرارات في هذا الشأن بعد".

وأضاف: "المفاوضات جارية بالطبع، ونتذكر هذا الموضوع، ويحدث أحيانا أن يثير شركاؤنا من الولايات المتحدة أو أوروبا الغربية هذا الموضوع أيضا".

وتابع: "ولكن نحن جزء من هذا الحلف منذ 25 عاما ونحن منفتحون على هذه المحادثات".

وفي وقت سابق، صرح دودا، في مقابلة مع صحيفة Fakt، أن بلاده مستعدة لنشر الأسلحة النووية الأمريكية على أراضيها.

وأكدت المتحدثة باسم الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا أنه عند ظهور أسلحة نووية أمريكية في بولندا فستصبح مواقعها ضمن الأهداف المشروعة للتدمير عند الصراع العسكري المباشر مع الناتو.

المصدر: نوفوستي