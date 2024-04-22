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الكرملين يحذر: موسكو ستتخذ جميع الإجراءات اللازمة في حال نشر الأسلحة النووية الأمريكية ببولندا

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الكرملين يحذر: موسكو ستتخذ جميع الإجراءات اللازمة في حال نشر الأسلحة النووية الأمريكية ببولندا
Sputnik
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أكد المتحدث الرسمي باسم الكرملين دميتري بيسكوف أن الجيش الروسي سيقوم باتخاذ جميع الإجراءات اللازمة في حال قامت واشنطن بنشر أسلحة نووية في بولندا.

وتعليقا على تصريحات الرئيس البولندي أندريه دودا بشأن استعداد بلاده لنشر الأسلحة النووية الأمريكية، قال بيسكوف للصحافيين: "في حال تم تنفيذ مثل هذه الخطط، سيقوم الجيش بدراسة الوضع وفعل كل ما هو ضروري، وسيتخذ جميع الخطوات اللازمة لضمان أمننا".

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وكان دودا قد أعلن أن بلاده مستعدة لنشر أسلحة نووية أمريكية على أراضيها.

وأضاف: "إذا قرر حلفاؤنا نشر أسلحة نووية على أراضينا لتعزيز أمن الجناح الشرقي لحلف الناتو، فنحن مستعدون لذلك. نحن عضو في حلف شمال الأطلسي، ولدينا أيضا التزامات في هذا الصدد، ما يعني أننا ببساطة ننفذ سياسة مشتركة".

وفقا له، فإن هذه القضية "كانت موضوعا في المفاوضات البولندية الأمريكية مؤخرا".

ويسمح برنامج المشاركة النووية للولايات المتحدة بنشر أسلحتها النووية في دول الناتو التي لا تمتلكها.

 

 

المصدر: RT

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