نائب وزير الدفاع البولندي يعارض نشر أسلحة نووية في بلاده

أعرب نائب وزير الدفاع البولندي ستانيسلاف وزنتيك عن معارضته نشر أسلحة نووية في بلاده.

وقال وزنتيك: "أعارض وجود الأسلحة النووية على أراضي بلدنا".

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وأشار إلى أنه في حال نشر ترسانة نووية في بولندا "سيزيد من مستوى التهديد المحتمل لأمن البلاد".

وفي وقت سابق، أشاد رئيس الوزراء البولندي دونالد توسك بوعد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون بمشاركة بلاده للأسلحة النووية مع أوروبا.

جاء ذلك في مؤتمر صحفي في برلين عقب اجتماع توسك مع المستشار الألماني أولاف شولتس، حيث تابع: "آخذ على محمل الجد كلمات الرئيس ماكرون باستعداد فرنسا لتزويد أوروبا بقدراتها النووية". وقد وصفت قناة "بولسات" التلفزيونية بيان الرئيس الفرنسي بأنه "قرار تاريخي".

وقد أشار توسك إلى أن وارسو تعتبر التهديد الذي تمثله موسكو أمرا ملحا، رغم رفض الكرملين لمثل هذه الاتهامات مرارا وتكرارا.

وأعرب رئيس الوزراء عن ثقته في أن مشكلة التهديد النووي ليست فكرة مجردة، فيما اتهم الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بمحاولة الضغط على الغرب.

المصدر: راديو بولسكي