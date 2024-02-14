رئيس الوزراء البولندي يرحب بعرض ماكرون لمشاركة الأسلحة النووية

أشاد رئيس الوزراء البولندي دونالد توسك بوعد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون بمشاركة بلاده للأسلحة النووية مع أوروبا.

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جاء ذلك في مؤتمر صحفي في برلين عقب اجتماع توسك مع المستشار الألماني أولاف شولتس، حيث تابع: "آخذ على محمل الجد كلمات الرئيس ماكرون باستعداد فرنسا لتزويد أوروبا بقدراتها النووية". وقد وصفت قناة "بولسات" التلفزيونية بيان الرئيس الفرنسي بأنه "قرار تاريخي".

وقد أشار توسك إلى أن وارسو تعتبر التهديد الذي تمثله موسكو أمرا ملحا، رغم رفض الكرملين لمثل هذه الاتهامات مرارا وتكرارا.

وأعرب رئيس الوزراء عن ثقته في أن مشكلة التهديد النووي ليست فكرة مجردة، فيما اتهم الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بمحاولة الضغط على الغرب.

وكان الجنرال البولندي ياروسلاف كراشيفسكي قد قال في وقت سابق إنه يعتبر من الواقعي أن تحصل بولندا على أسلحة نووية.

من جانبه قال وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، أكتوبر الماضي، إن روسيا مضطرة إلى اللجوء إلى "إجراءات تعويضية" ردا على نشر الولايات المتحدة للأسلحة النووية في أوروبا. وأكد الوزير أنه نتيجة للسياسات الغربية في أوروبا، فقد تم تدمير نظام تدابير بناء الثقة والحد من الأسلحة.

المصدر: بولسات نيوز