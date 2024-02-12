ضابط أمن بولندي: الدول النووية لا تتعرض للهجوم ونشرها عندنا "سيناريو حقيقي"

رأى العميد السابق في مكتب الأمن القومي البولندي ياروسلاف كرازيوسكي أن على سلطات بلاده النظر إلى مسألة امتلاك ترسانة نووية كأولوية في غضون السنوات المقبلة.

وقال الرئيس السابق لقسم الإشراف على القوات المسلحة في الأمن القومي البولندي في حديث إذاعي: "تلك (الدول) التي تمتلك قدرات نووية تتمتع بمستوى عال جدا من الأمن. عادة لا تجري مهاجمة مثل هذه البلدان".

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وأضاف: "لذلك، أعتقد أن ظهور مثل هذه الترسانة في بولندا سيكون مسألة هامة للسلطات البولندية خلال السنوات المقبلة".

واعتبر كرازيوسكي أن نشر الأسلحة النووية في بولندا "هو سيناريو واقعي".

وفي وقت سابق، تجنب مدير مكتب الأمن القومي البولندي ياتسيك سيفيرا في مقابلة صحيفة، الإجابة على سؤال أحد الصحفيين عما إذا كانت وارسو ستبرم اتفاقا مع واشنطن بشأن نشر الأسلحة النووية على أراضيها في إطار برنامج تقاسم الأسلحة النووية المماثل لدى حلف الناتو.

ولكنه أشار إلى أن "المظلة النووية" لحلف شمال الأطلسي آخذة في التوسع وإلى بولندا.

وكانت سلطات وارسو قد أعلنت في وقت سابق وجود مثل هذه النية. ومع ذلك، في سبتمبر من العام الماضي، قال الرئيس البولندي أندريه دودا إن قيادة البلاد لم تحرز أي تقدم بعد في رغبتها بوضع أسلحة نووية على أراضي البلاد.

المصدر: نوفوستي