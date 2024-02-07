يرماكوف: نشر أسلحة نووية أمريكية في بريطانيا قد يكون الغرض منه توجيه "الضربة الأولى" ضد وسيا

قال مدير إدارة منع الانتشار ومرااقبة الأسلحة بوزارة الخارجية الروسية فلاديمير يرماكوف، إن نشر واشنطن أسلحة نووية في بريطانيا قد يكون الغرض منه توجيه "الضربة الأولى" ضد روسيا.

وأضاف يرماكوف في تصريح صحفي، اليوم الأربعاء، أن النشر المحتمل للأسلحة النووية الأمريكية في بريطانيا يبدو غريبا في ظل الظروف التي لا يزال فيها البريطانيون يمتلكون، وفقا لتقديراتهم الخاصة، حاملات أسلحة نووية "موثوقة وكافية" على شكل غواصات.

وأوضح أن هذه الخطوة تثير تساؤلا معقولا وهو: "هل لا يُنظر إلى هذه الأسلحة على أنها مساهمة في المجموعة المحتملة من القوات والوسائل المختلفة لدول الناتو لاستخدامها ضد روسيا في عملية ما مجنونة تكون مثابة "الضربة الأولى؟".

وأشار يرماكوف إلى أن هذه "الخطوة المحتملة المتمثلة في إمكانية نشر الولايات المتحدة لأسلحة نووية في بريطانيا، لن تغير الوضع بشكل جذري بالنسبة للقدرة الدفاعية الروسية، لأنه "توجد بالفعل 6 مواقع للأسلحة النووية الأمريكية في أوروبا".

وقال إن "جيشنا سيأخذ بالطبع في الاعتبار بكل معنى الكلمة، هذه الخطوة الاستفزازية من جانب بريطانيا والولايات المتحدة إذا تم اتخاذها".

وأشار إلى أن ذلك سيصبح انعكاسا واضحا للديناميكية التصعيدية التي لن يتخلى عنها الغرب في رغبته المغامرة في ممارسة ضغط قوي علينا".

وكشفت تقارير إعلامية بريطانية في وقت سابق عن دلائل تثبت أن الولايات المتحدة تعتزم نشر أسلحتها النووية على الأراضي البريطانية لأول مرة منذ 15 عاما.

وتحدثت صحيفة "ديلي تلغراف" البريطانية عن خطة قد تنطوي على نشر أسلحة نووية في قاعدة لاكينهيث العسكرية في مقاطعة سوفولك الجوية البريطانية.

المصدر: تاس