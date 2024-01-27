"ديلي تلغراف": وثائق البنتاغون تؤكد خطط الولايات المتحدة لنشر أسلحة نووية في بريطانيا

عثرت صحيفة "ديلي تلغراف" البريطانية على دلائل جديدة تثبت أن الولايات المتحدة تعتزم نشر أسلحتها النووية على الأراضي البريطانية لأول مرة منذ 15 عاما.

وعثرت الصحيفة في وثائق البنتاغون على عدة إشارات أخرى إلى خطة قد تنطوي على نشر أسلحة نووية في قاعدة لاكينهيث العسكرية في مقاطعة سوفولك الجوية البريطانية.

إقرأ المزيد

ويظهر في وثائق وزارة الدفاع الأمريكية غير المحررة والمنشورة على موقع المشتريات الحكومي هذا الأسبوع ومرة ​​أخرى في أغسطس من العام الماضي الحاجة إلى شراء حماية باليستية إضافية ومنحدرات هيدروليكية في إطار الاستعدادات لـ"المهمة النووية القادمة" في بريطانيا.

ورفض البنتاغون التعليق على هذا الأمر للصحيفة.

وفي أغسطس الماضي، ذكرت الصحيفة أنه سيتم نشر 54 طائرة أمريكية من طراز "اف-35" قادرة على حمل أسلحة نووية، في قاعدة لاكينهيث الجوية البريطانية بحلول نهاية العام، لتحل محل طائرات "اف-15" هناك. وفي منتصف أكتوبر، أعلنت الحكومة البريطانية عن اكتمال إنشاء حظيرة لصيانة طائرات "اف-35".

المصدر: تاس