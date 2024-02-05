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موسكو: نتابع عن كثب احتمال نشر واشنطن أسلحة نووية في بريطانيا

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موسكو: نتابع عن كثب احتمال نشر واشنطن أسلحة نووية في بريطانيا
Sputnik
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صرح مندوب روسيا لدى المنظمات الدولية في جنيف غينادي غاتيلوف بأن روسيا تتابع عن كثب ما يشاع حول خطط واشنطن لنشر أسلحة نووية في بريطانيا.

وقال غاتيلوف: "ربما يدور الحديث عن إعادة تأهيل قاعدة جوية بأسلحة نووية أمريكية في المملكة المتحدة. وهناك حديث أيضا عن إمكانية إرسال أسلحة نووية إلى دول البلطيق وبولندا، كل ذلك يخلق وضعا متوترا".

وأضاف: "نحن نتابع التطورات بهذا الصدد وبطبيعة الحال إذا حدث ذلك سوف تضطر روسيا للرد".

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وذكرت صحيفة "تلغراف" نقلا عن وثائق للبنتاغون، أن الولايات المتحدة تخطط لنشر أسلحة نووية على الأراضي البريطانية لأول مرة منذ 15 عاما بذريعة "التهديد المتزايد من جانب روسيا".

وتحدثت الصحيفة عن خطة لنشر أسلحة نووية في القاعدة الجوية البريطانية "سوفولك".

وحذر نائب وزير الخارجية الروسي سيرغي ريابكوف واشنطن من إعادة نشر أسلحة نووية تكتيكية في بريطانيا.

وقال للصحفيين: "بالعودة المفترضة للأسلحة النووية التكتيكية الأمريكية إلى الأراضي البريطانية، أود أن أحذر بأشد العبارات من مثل هذه الخطوة المزعزعة للاستقرار".

المصدر: نوفوستي

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