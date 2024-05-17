الخارجية الروسية: الأحاديث الغربية عن نية روسيا مهاجمة دول "الناتو" بعد أوكرانيا "سخيفة"

أكد نائب وزير الخارجية الروسي سيرغي ريابكوف أن روسيا لن تهاجم دول حلف "الناتو"، والأحاديث حول هذا الأمر في الغرب سخيفة تماما.

وقال ريابكوف: "الموضة لموسم ربيع وصيف 2024 هي فكرة أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين لن يتوقف عند أوكرانيا، ولكنه سيهاجم بالتأكيد دول "الناتو" الأخرى".

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وأضاف: "هذه سخافة كاملة، وليست حتى معلومات مضللة، إنه تشويه خبيث وشرير لجوهر السياسة والأساس المنطقي تماما الذي تستند إليه جميع أعمالنا، والذي تم الإعلان عنه مرارا علنا وخلف الأبواب المغلقة من قبل قيادتنا قبل هذه الحملة الغربية".

واعتبر وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن في فبراير أنه إذا هُزمت كييف، فإن القيادة الروسية "لن تتوقف" وسوف "تتخذ المزيد من الإجراءات العدوانية في المنطقة".

وكانت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا، قد أكدت أن "الناتو" يستخدم أوكرانيا كأداة ضد روسيا، ومستقبل البلاد وسكانها لا يهم الحلف على الإطلاق.

المصدر: "تاس"