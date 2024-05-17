 
مباشر

الخارجية الروسية: الأحاديث الغربية عن نية روسيا مهاجمة دول "الناتو" بعد أوكرانيا "سخيفة"

أخبار العالم

الخارجية الروسية: الأحاديث الغربية عن نية روسيا مهاجمة دول
Sputnik
نائب وزير الخارجية الروسي سيرغي ريابكوف
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/xjyt

أكد نائب وزير الخارجية الروسي سيرغي ريابكوف أن روسيا لن تهاجم دول حلف "الناتو"، والأحاديث حول هذا الأمر في الغرب سخيفة تماما.

وقال ريابكوف: "الموضة لموسم ربيع وصيف 2024 هي فكرة أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين لن يتوقف عند أوكرانيا، ولكنه سيهاجم بالتأكيد دول "الناتو" الأخرى".

إقرأ المزيد
موسكو: لم نهدد أي دولة في
موسكو: لم نهدد أي دولة في "الناتو" والأطلسي هو الذي يهدد أمننا

وأضاف: "هذه سخافة كاملة، وليست حتى معلومات مضللة، إنه تشويه خبيث وشرير لجوهر السياسة والأساس المنطقي تماما الذي تستند إليه جميع أعمالنا، والذي تم الإعلان عنه مرارا علنا وخلف الأبواب المغلقة من قبل قيادتنا قبل هذه الحملة الغربية".

واعتبر وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن في فبراير أنه إذا هُزمت كييف، فإن القيادة الروسية "لن تتوقف" وسوف "تتخذ المزيد من الإجراءات العدوانية في المنطقة".

وكانت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا، قد أكدت أن "الناتو" يستخدم أوكرانيا كأداة ضد روسيا، ومستقبل البلاد وسكانها لا يهم الحلف على الإطلاق.

المصدر: "تاس"

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2024 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا

لحظة بلحظة.. القمة العربية في البحرين 2024 (فيديو)