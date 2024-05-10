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مستشار سابق في البنتاغون: "الناتو" أضعف من أي وقت مضى

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مستشار سابق في البنتاغون:
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أكد مستشار البنتاغون السابق دوغلاس ماكغريغور أن "الناتو" أصبح أضعف من أي وقت مضى وفي وضع لا يحسد عليه بعد انغماسه في نزاع أوكرانيا، وأن روسيا تدرك ذلك جيدا.

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وقال ماكغريغور عبر برنامجه: "الناتو" لن ينجو في هذا النزاع وسوف ينهار".

واعتبر أن الحلف الآن أضعف من أي وقت مضى ويحاول إخفاء ذلك وأن روسيا تدرك ذلك جيدا.

وأشارت روسيا مرارا إلى المسار العدواني لحلف شمال الأطلسي تجاهها في أزمة أوكرانيا وحذرته من انعكاس هذا الانغماس على أعضائه، مؤكدة استمرار عمليتها العسكرية في أوكرانيا حتى تحقيق أهدافها بغض النظر عن حجم مساعدات الغرب لنظام كييف.

المصدر: نوفوستي

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