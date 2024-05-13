زاخاروفا: أوكرانيا أداة في يد الناتو والحلف غير مهتم بمستقبل الأوكرانيين

قالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا، إن الناتو يستخدم أوكرانيا كأداة ضد روسيا، ومستقبل البلاد وسكانها لا يهم الحلف على الإطلاق.

جاء تصريح المتحدثة باسم الخارجية الروسية ردا على تصريح الأمين العام لحلف شمال الأطلسي ينس ستولتنبرغ، الذي تحدث فيه أن إعادة إعمار أوكرانيا لن يكون لها معنى إذا هُزمت.

وأشارت زاخاروفا إلى أنه "بالنسبة له (ستولتنبرغ)، أوكرانيا أداة لتنفيذ سياسة الناتو المناهضة لروسيا".

وأعربت عن ثقتها في أن مستقبل أوكرانيا يهم ستولتنبرغ فقط في سياق المواجهة مع روسيا الاتحادية، وأن مستقبل الأوكرانيين "ليس محل اهتمام على الإطلاق".

المصدر: تاس