 
مباشر

نائب ستولتنبرغ: لا جدوى من دعوة أوكرانيا للانضمام إلى "الناتو"

أخبار العالم

نائب ستولتنبرغ: لا جدوى من دعوة أوكرانيا للانضمام إلى
Legion-Media
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/xds4

صرح نائب الأمين العام لحلف الناتو ميرسيا جيوانا بأنه بحلول القمة التي ستعقد بواشنطن في يوليو المقبل لن تكون الظروف مناسبة لدعوة أوكرانيا للانضمام إلى الحلف.

وقال ردا على سؤال من صحفي أوكراني في منتدى الأمن والدفاع في واشنطن: "سأكون صريحا، لا أعتقد أنه بحلول القمة في واشنطن ستكون الظروف متاحة لدعوة أوكرانيا للانضمام إلى حلف شمال الأطلسي".

إقرأ المزيد
سفير روسيا لدى واشنطن: انضمام أوكرانيا إلى
سفير روسيا لدى واشنطن: انضمام أوكرانيا إلى "الناتو" لا يزال غير مقبول بالنسبة لموسكو

وكانت المندوبة الأمريكية لدى "الناتو" جوليان سميث قد أعلنت في وقت سابق أن الحلف سيمنح العضوية لأوكرانيا بعد إجراء إصلاحات وانتهاء النزاع مع روسيا وبشرط موافقة جميع الأعضاء على قبولها.

وقالت سميث إن حلف الناتو لا يعتزم توجيه الدعوة إلى أوكرانيا للانضمام إليه خلال القمة المقبلة التي ستعقد في واشنطن من 9 إلى 11 يوليو المقبل.

وقدمت أوكرانيا طلبا للانضمام إلى الناتو في سبتمبر 2022. وقال الحلف في البيان الختامي له، الصادر عن قمة فيلنيوس في عام 2023، أن أوكرانيا ستكون عضوا في الناتو "في المستقبل".

المصدر: نوفوستي+RT

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2024 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا