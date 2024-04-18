نائب ستولتنبرغ: لا جدوى من دعوة أوكرانيا للانضمام إلى "الناتو"

صرح نائب الأمين العام لحلف الناتو ميرسيا جيوانا بأنه بحلول القمة التي ستعقد بواشنطن في يوليو المقبل لن تكون الظروف مناسبة لدعوة أوكرانيا للانضمام إلى الحلف.

وقال ردا على سؤال من صحفي أوكراني في منتدى الأمن والدفاع في واشنطن: "سأكون صريحا، لا أعتقد أنه بحلول القمة في واشنطن ستكون الظروف متاحة لدعوة أوكرانيا للانضمام إلى حلف شمال الأطلسي".

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وكانت المندوبة الأمريكية لدى "الناتو" جوليان سميث قد أعلنت في وقت سابق أن الحلف سيمنح العضوية لأوكرانيا بعد إجراء إصلاحات وانتهاء النزاع مع روسيا وبشرط موافقة جميع الأعضاء على قبولها.

وقالت سميث إن حلف الناتو لا يعتزم توجيه الدعوة إلى أوكرانيا للانضمام إليه خلال القمة المقبلة التي ستعقد في واشنطن من 9 إلى 11 يوليو المقبل.

وقدمت أوكرانيا طلبا للانضمام إلى الناتو في سبتمبر 2022. وقال الحلف في البيان الختامي له، الصادر عن قمة فيلنيوس في عام 2023، أن أوكرانيا ستكون عضوا في الناتو "في المستقبل".

المصدر: نوفوستي+RT