سفير روسيا لدى واشنطن: انضمام أوكرانيا إلى "الناتو" لا يزال غير مقبول بالنسبة لموسكو

أكد السفير الروسي لدى واشنطن، أناتولي أنطونوف أن انضمام أوكرانيا إلى حلف "الناتو" لا يزال غير مقبول على الإطلاق بالنسبة لروسيا.

وقال أنطونوف إن موسكو لن تقبل أبدا دخول كييف في حلف معاد.

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وأضاف: "المبالغة الأمريكية في التصريحات حول عضوية أوكرانيا في الحلف" تؤكد أن "الخيار الصحيح الوحيد بالنسبة لنا هو النصر غير المشروط للقوات الروسية في ساحة المعركة".

وأعلنت المندوبة الأمريكية لدى "الناتو" جوليان سميث في وقت سابق أن الحلف سيمنح العضوية لأوكرانيا بعد إجراء إصلاحات وانتهاء النزاع مع روسيا وبشرط موافقة جميع الحلفاء على قبولها.

المصدر: RT