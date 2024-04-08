واشنطن: قبول أوكرانيا في الناتو مشروط بموافقة جميع الحلفاء والإصلاحات وبعد انتهاء النزاع

أعلنت المندوبة الأمريكية لدى حلف الناتو، جوليان سميث، أن الحلف سيمنح العضوية لأوكرانيا بعد إجراء إصلاحات وانتهاء النزاع مع روسيا وبشرط موافقة جميع الحلفاء على قبولها.

وقالت سميث خلال ندوة في جامعة جورج تاون، يوم الاثنين، إن "الناتو سيوافق على العضوية الكاملة لأوكرانيا عندما يتم تنفيذ الشروط ويوافق كافة الحلفاء".

وأكدت أنه سيكون من الممكن الحديث عن عضوية أوكرانيا في الحلف بعد انتهاء الحرب أو وقف العمليات القتالية.

وأضافت أن التقدم في ما يخص عضوية أوكرانيا في الناتو سيحرز "عندما يحين الوقت".

وأشارت إلى أنه خلال قمة الناتو المقبلة، المقرر عقدها في الولايات المتحدة في يوليو، ستكون هناك "نتيجة ملموسة" بالنسبة لأوكرانيا، دون أن تكشف عن أي تفاصيل بهذا الشأن.

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وأكدت أن الناتو يتعاون مع أوكرانيا في ما يخص التكامل العملياتي وتحديث القوات وتقديم موارد إضافية لكييف.

ولفتت إلى ضرورة أن تحقق أوكرانيا عددا من الإصلاحات من أجل الحصول على عضوية الناتو.

وكانت سميث قد أعلنت في فبراير الماضي أن حلف الناتو لا يعتزم توجيه الدعوة إلى أوكرانيا للانضمام إلى الناتو خلال القمة المقبلة التي ستعقد في واشنطن من 9 إلى 11 يوليو المقبل.

وقدمت أوكرانيا طلبا للانضمام إلى الناتو في سبتمبر 2022. وقال الحلف في البيان الختامي له، الصادر عن قمة فيلنيوس في عام 2023، أن أوكرانيا ستكون عضوا في الناتو "في المستقبل".

المصدر: تاس