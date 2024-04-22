ستولتنبرغ: يتوجب على حلف "الناتو" الاستعداد لصراع طويل الأمد في أوكرانيا

أكد الأمين العام لحلف الناتو ينس ستولتنبرغ أنه يتوجب على الحلف الاستعداد لصراع طويل الأمد في أوكرانيا.

وقال ستولتنبرغ في مقابلة مع شبكة "بي بي إس" الأمريكية: "الحروب بطبيعتها لا يمكن التنبؤ بها، لكننا بحاجة إلى الاستعداد لمرحلة طويلة من الصراع، من المهم أن نناقش الآن ليس فقط الدعم قصير الأجل، ولكن أيضا البحث عن طرق يمكننا من خلالها إضفاء الطابع المؤسسي على الدعم طويل الأجل داخل الناتو".

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ووفقا له، فإن ذلك "سيجعل إرسال المساعدات إلى كييف منظما كما سيساهم في تقريب البدء بمحادثات السلام".

وفي 2 أبريل، ذكرت وكالة "بلومبرغ" نقلا عن مصادر أن ستولتنبرغ سيقترح في يوليو في قمة الحلف في الولايات المتحدة إنشاء صندوق بقيمة 100 مليار دولار لإمدادات الأسلحة إلى أوكرانيا على مدى خمس سنوات.

كما علق ستولتنبرغ على موافقة مجلس النواب الأمريكي على المساعدات العسكرية الجديدة لكييف، قائلا إن "الأوان لم يفت بعد".

وقال ستولتنبرغ في مقابلة مع قناة "إم إس إن بي سي" التلفزيونية الأمريكية ردا على سؤال الصحفي عما إذا كانت الولايات المتحدة وحلف "الناتو" تأخرا في إمداد كييف بالأسلحة: "لم يفت الأوان بعد، ولكن التأخير أدى إلى عواقب حقيقية، كان لدى روسيا ذخيرة أكثر بكثير منذ أشهر، والأوكرانيون يفتقرون إلى قذائف المدفعية بنسبة 1 إلى 5 (مما لدى الجيش الروسي) وحتى 1 إلى 10 وذلك بحسب المحور من الجبهة".

المصدر: نوفوستي