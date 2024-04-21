أمين "الناتو" يرد على سؤال عن إرسال مساعدات عسكرية جديدة لكييف بعد فوات الأوان

علق الأمين العام لحلف "الناتو" ينس ستولتنبرغ على موافقة مجلس النواب الأمريكي على المساعدات العسكرية الجديدة لكييف، قائلا إن "الأوان لم يفت بعد".

وقال ستولتنبرغ في مقابلة مع قناة "إم إس إن بي سي" التلفزيونية الأمريكية ردا على سؤال الصحفي عما إذا كانت الولايات المتحدة وحلف "الناتو" تأخرا في إمداد كييف بالأسلحة: "لم يفت الأوان بعد، ولكن التأخير أدى إلى عواقب حقيقية، كان لدى روسيا ذخيرة أكثر بكثير منذ أشهر، والأوكرانيون يفتقرون إلى قذائف المدفعية بنسبة 1 إلى 5 (مما لدى الجيش الروسي) وحتى 1 إلى 10 وذلك بحسب المحور من الجبهة".

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وأضاف: "نرى أنه يتم إسقاط عدد أقل وأقل من الصواريخ والطائرات المسيّرة الروسية بسبب نقص منظومات الدفاع الجوي".

وأكد رئيس مجلس الدوما الروسي فياتشيسلاف فولودين أن الولايات المتحدة بقرارها تخصيص مساعدات عسكرية جديدة لأوكرانيا، تجبرها على القتال حتى آخر أوكراني.

وبدورها اعتبرت النائبة الأمريكية مارغوري تايلور غرين أن مواصلة تقديم الدعم المالي الأمريكي لنظام كييف، سيؤدي للقضاء على جيل كامل من الأوكرانيين، وترك شعب من الأرامل والأيتام.

ووافق مجلس النواب الأمريكي في جلسة أمس السبت، على مشروع قانون بشأن مساعدات إضافية لأوكرانيا بقيمة 61 مليار دولار تقريبا.

المصدر: نوفوستي