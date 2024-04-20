برلمانية أمريكية: المساعدات التي نقدمها إلى كييف ستقضي على جيل كامل من الأوكرانيين

قالت النائبة الأمريكية مارغوري تايلور غرين إن مواصلة تقديم الدعم المالي الأمريكي لنظام كييف، سيؤدي للقضاء على جيل كامل من الأوكرانيين، وترك شعب من الأرامل والأيتام.

جاء ذلك خلال كلمة ألقتها في الكونغرس في جلسة للنظر بمقترح تخصيص أموال لسلطات كييف.

وقالت غرين: نحن في واشنطن يتعين علينا إنفاق أموال الضرائب الأمريكية التي حصلنا عليها بشق الأنفس على أوكرانيا، للإسهام في استمرار قتل الأوكرانيين، وتدمير جيل كامل من رجالهم، وترك شعب كامل من الأرامل والأيتام.

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وأكدت أن 70% من الأمريكيين لا يؤيدون تقديم تمويل جديد لكييف بقيمة حوالي 61 مليار دولار، مضيفة أن أوكرانيا ليس لديها بالفعل ما يكفي من الأشخاص للعمل في الشركات والمؤسسات والنهوض بالاقتصاد.

وفي وقت سابق، أقر مشروع قانون بشأن تقديم مساعدة عسكرية لأوكرانيا في مجلس النواب الأمريكي خلال تصويت إجرائي.

المصدر: RT