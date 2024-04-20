مجلس النواب الأمريكي يعتمد مشروع قانون حول تقديم مساعدات إضافية لأوكرانيا

وافق مجلس النواب الأمريكي في جلسة اليوم السبت، على مشروع قانون بشأن مساعدات إضافية لأوكرانيا بقيمة 61 مليار دولار تقريبا.

وحظي مشروع القانون بتأييد 311 عضوا في الكونغرس، وعارضها 112 آخرون. وسيتم الآن إرسال الوثيقة إلى مجلس الشيوخ للنظر فيها.

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وأعلنت السلطات الأمريكية أنها استنفدت في ديسمبر الأموال اللازمة لدعم أوكرانيا، وإلى أن يوافق الكونغرس على مخصصات جديدة، فإنها لن تكون قادرة على توفير إمدادات الأسلحة والذخيرة.

وكانت الإدارة الأمريكية أرسلت قبل عدة أشهر طلبا إلى الكونغرس للحصول على مخصصات إضافية في ميزانية السنة المالية 2024، التي بدأت في الولايات المتحدة في الأول من أكتوبر 2023، وذلك في المقام الأول لتقديم المساعدة لإسرائيل وأوكرانيا، وكذلك لـ "مواجهة الصين وروسيا" في منطقة آسيا والمحيط الهادئ. وفي المجمل، ترغب السلطة التنفيذية في الحكومة بقيادة الديمقراطي بايدن في الحصول على نحو 106 مليارات دولار لهذه الأغراض.

وقالت النائبة الأمريكية مارغوري تايلور غرين إن مواصلة تقديم الدعم المالي الأمريكي لنظام كييف، سيؤدي للقضاء على جيل كامل من الأوكرانيين، وترك شعب من الأرامل والأيتام.

وأكدت أن 70% من الأمريكيين لا يؤيدون تقديم تمويل جديد لكييف بقيمة حوالي 61 مليار دولار، مضيفة أن أوكرانيا ليس لديها بالفعل ما يكفي من الأشخاص للعمل في الشركات والمؤسسات والنهوض بالاقتصاد.

المصدر: نوفوستي