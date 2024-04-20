مجلس النواب الأمريكي يوافق على مشروع قانون حول تخصيص مساعدات إضافية لإسرائيل

وافق مجلس النواب الأمريكي، اليوم السبت، بأغلبية ساحقة،على مشروع قانون لتخصيص 26.4 مليار دولار لإسرائيل.

وأظهرت نتائج التصويت أن 366 عضوا بالكونغرس صوتوا لصالح مشروع القانون، فيما عارضه 58 آخرون.

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وبعد موافقة مجلس النواب، يتم إرسال الوثيقة إلى مجلس الشيوخ الأمريكي للنظر فيها.

وكانت الإدارة الأمريكية قد أرسلت قبل عدة أشهر طلبا إلى الكونغرس للحصول على مخصصات إضافية في ميزانية السنة المالية 2024، التي بدأت في الولايات المتحدة في الأول من أكتوبر 2023، وذلك في المقام الأول لتقديم المساعدة لإسرائيل وأوكرانيا، وكذلك لـ "مواجهة الصين وروسيا" في منطقة آسيا والمحيط الهادئ.

وكان الرئيس الأمريكي جو بايدن قد أكد أنه في حال موافقة الكونغرس على تخصيص أموال لدعم أوكرانيا وإسرائيل، فإن هذه الأموال ستذهب لصالح الشركات الأمريكية من خلال شراء الأسلحة منها.

المصدر: نوفوستي