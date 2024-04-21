رد ضابط الاستخبارات العسكرية الأمريكية السابق سكوت ريترعلى تعليق رئيس أوكرانيا فلاديمير زيلينسكي على منصة X، إن كييف ستستخدم المساعدات الأمريكية فقط للقضاء على مزيد من الأوكرانيين.

وفي وقت سابق، كتب زيلينسكي أنه يؤيد القرار الذي طال انتظار صدوره من الكونغرس الأمريكي بتخصيص 61 مليار دولار لأوكرانيا، وقال إنه سيستخدم هذه الأموال "للانتصار" على روسيا.

وعلق ريتر على ما كتبه زيلينسكي قائلا: أنت في حفرة أعمق من تلك التي كنت فيها في بداية عام 2023. كل ما ستفعله بعد ذلك هو قتل المزيد من الأوكرانيين".

ووفقا لريتر، في أوائل عام 2023 وحده، أنفقت كييف 22 مليار دولار لشن هجوم مضاد، تبين لاحقا أنه فاشل، وكانت نتيجته خسارة أوكرانيا 160 ألف شخص.

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وأكد ريتر موجها حديثه لزيلينسكي: "كل ما تفعله "حرفيا" هو أنك تقتل شعبك.

ووافق مجلس النواب الأمريكي، السبت، على مشروع قانون يقضي بتخصيص ما يقرب من 61 مليار دولار لنظام كييف. ومن المفترض أن يتم إرسال الوثيقة إلى مجلس الشيوخ للنظر فيها.

بالإضافة لذلك، وافق أعضاء الكونغرس على مصادرة الأصول السيادية الروسية لصالح أوكرانيا.

من جهته قال المتحدث باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف، إن قرار تخصيص مساعدة إضافية لكييف كان متوقعا؛ وكل ما سيفعله هو المزيد من تدمير أوكرانيا وإثراء الولايات المتحدة.

المصدر: نوفوستي