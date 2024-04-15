أكد فيكتور رئيس حزب "المنصة المعارضة من أجل الحياة" الأوكراني، أن فلاديمير زيلينسكي دمّر البلاد بالكامل.

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وكتب ميدفيدتشوك في مقالة لصحيفة "كومسومولسكايا برافدا": "يمكن التأكيد بثقة اليوم أن الشعب الأوكراني أراد الصداقة والوحدة مع روسيا، وكل رئيس أوكراني وعد بذلك، ثم فعل العكس. لقد شهد كل رئيس أوكراني تحولات وانقلابات سياسية كانت تدمر البلاد. وبعد الساحر السادس من هذا النوع أصبح البلد مدمرا بالكامل، ولن يتحمل ساحرا سابعا".

وأكد أنه تم بيع استقلال أوكرانيا وسيادتها من قبل رؤسائها الستة.

وأضاف: "حدث ذلك وفق السيناريو نفسه: يتعهد المرشح الرئاسي بشيء ما، ثم يفعل العكس تماما.. إذا وعد بالثروة خلق الفقر، وإذا وعد بالشرعية شجع الفوضى والفساد، وإذا وعد بالسلام أثار الحرب".

المصدر: نوفوستي