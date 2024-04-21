فولودين: واشنطن بتخصيصها المساعدات تجبر كييف على القتال حتى آخر أوكراني

قال رئيس مجلس الدوما الروسي فياتشيسلاف فولودين، عبر قناته في تيلغرام، إن الولايات المتحدة بقرارها تخصيص مساعدات عسكرية جديدة لأوكرانيا، تجبرها على القتال حتى آخر أوكراني.

وأضاف: "بقرارها، تجبر الولايات المتحدة أوكرانيا على القتال حتى آخر أوكراني، مما يؤدي في النهاية إلى دفن الاقتصاد وحرمانها من المستقبل. لكن هذا لن يغير الوضع في ساحة المعركة".

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ولفت فولودين الانتباه إلى أن الرئيس الأمريكي جو بايدن لا يخفي حقيقة أن الأموال المخصصة ستذهب في المقام الأول إلى الشركات الأمريكية.

وأكد رئيس مجلس الدوما: "لكن الشيء الرئيسي مختلف: حتى الأموال التي تصل إلى كييف يجب إعادتها. هذه عبودية ديون لا مخرج منها".

يوم أمس السبت، وافق مجلس النواب الأمريكي في جلسته، على مشروع قانون بشأن تخصيص مساعدات إضافية لأوكرانيا بقيمة 61 مليار دولار تقريبا. وتم كذلك إقرار مشروع قانون يتضمن بندا يقضي بمصادرة الأصول السيادية الروسية لصالح أوكرانيا.

من جانبه، قال النائب الأول لممثل روسيا الدائم بالأمم المتحدة دميتري بوليانسكي، إن حزمة المساعدات الأمريكية الجديدة لأوكرانيا لن تنقذ نظام كييف، بل فقط ستسمح لنظام كييف بسرقة المزيد من الأموال والمزيد من الأسلحة وسيذهب عشرات الآلاف من الأوكرانيين إلى مفرمة اللحم.

المصدر: تاس