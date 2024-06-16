لم تستجب الرئيسة السويسرية فيولا أمهيرد للشعار النازي الذي هتفه رئيس الوزراء الكندي جاستن ترودو خلال جلسة الصورة الجماعية في بورغنستوك أثناء المؤتمر حول أوكرانيا.

وقال المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية السويسرية بيير آلان إلشنجر: "يوم السبت، خلال جلسة التصوير الرسمية لمؤتمر السلام في أوكرانيا، تم نطق شعار لم تستجب رئيسة سويسرا فيولا أمهرد ولا وزير الخارجية إجنازيو كاسيس لهذه الدعوة".

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هتف ترودو شعارا نازيا "شعار بانديرا" خلال التقاط الصورة الجماعية في مؤتمر سويسرا حول أوكرانيا، وتم نشر الفيديو على منصة "إكس".

يظهر مقطع فيديو قصير اصطفاف الساسة في القمة بعدة وقفة لالتقاط صورة مشتركة، وفي الأثناء، هتف ترودو "المجد لأوكرانيا".

وعلق السفير الروسي في كندا أوليغ ستيبانوف، على سلوك رئيس الحكومة الكندية خلال مؤتمر سويسرا حول أوكرانيا قائلا: "يدوس رئيس الوزراء الكندي جاستن ترودو على ذكرى الكنديين الذين قاتلوا كجزء من التحالف المناهض لهتلر والنازية، وهم يهتفون علنا بشعارات بانديرا".

وعقد في سويسرا مؤتمر حول أوكرانيا يومي 15 و16 يونيو بالقرب من مدينة لوسيرن، في منتجع بورغنستوك.

وذكر الكرملين أن البحث عن سبل للخروج من الوضع في الصراع الأوكراني دون مشاركة روسيا أمر غير منطقي وغير مجد على الإطلاق.

المصدر: تاس