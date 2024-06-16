المسلمون يؤدون صلاة عيد الأضحى في مسجد موسكو الكبير (فيديو)

أقيمت صلاة عيد الأضحى في مسجد موسكو الكبير، اليوم الأحد، ونتيجة للتوافد الكثيف للمصلين تم إغلاق شوارع دوروف وششيبكينا وميششانسكايا حول المسجد.

وقدرت وكالة "نوفوستي" أعداد المصلين بحوالي 60-70 ألف مصلّ في الجامع.

وقال رئيس الإدارة الروحية لمسلمي روسيا رافيل غينوتين في خطبة العيد: "نيابة عن جميع المسلمين، نتمنى لرئيسنا التوفيق من الله لتحقيق الانتصارات، لطالما دعم مسلمو روسيا رئيسهم. ونشكر الرئيس على تهنئته بمناسبة عيد الأضحى المبارك. نتمنى لفلاديمير بوتين الصحة والنجاح".

وأضاف أنه في تاريخ المواجهات مع أي عدو خارجي، لم تعرف روسيا الهزيمة أبدا.

وأشار غينوتين أيضا إلى أن سياسة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين تتتبع بوضوح "الخط المتمثل في ترسيخ روسيا كقوة أوراسية والإسلام جزء من الثقافة الروسية".

وهنأ الرئيس الروسي فلاديمير بوتين مسلمي روسيا والعالم بعيد الأضحى المبارك، مشيرا إلى مساهمة المنظمات الإسلامية الروسية في وحدة الروس، وتطوير الحوار بين الأعراق والأديان.

المصدر: RT