"فاينانشال تايمز": الرئيس الصيني يكشف عن محاولات واشنطن دفع الصين لمهاجمة تايوان

نقلت صحيفة "فايننشال تايمز" عن مصادر، أن الرئيس الصيني شي جين بينغ أبلغ رئيسة المفوضية الأوروبية، أورسولا فون دير لاين، في أبريل 2023، أن واشنطن استفزت بكين لمهاجمة تايوان.

وبحسب الصحيفة، فإن الرئيس الصيني خلال لقاء مع رئيس المفوضية الأوروبية، قال إن واشنطن خدعت بكين لكنه (الرئيس الصيني) لم يسقط في "فخّ" الولايات المتحدة.

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وقال أحد المصادر إن شي جين بينغ حذر المسؤولين الصينيين حيال ذلك.

ولم تعلق السفارة الصينية في واشنطن، على استفسار من "فاينانشيال تايمز"، حول هذا الموضوع، لكنها أشارت إلى أن الولايات المتحدة باعت أسلحة لتايوان ودعمت "القوات الانفصالية" في الجزيرة.

من جهته قال ممثل أورسولا فون دير لاين إن رئيسة المفوضية الأوروبية لا تكشف عن تفاصيل الاجتماعات الشخصية.

كما لم يعلق البيت الأبيض حول هذا الموضوع.

المصدر: تاس