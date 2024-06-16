إيطاليا تحقق إنجازا غير مسبوق في كأس أوروبا

حقق المنتخب الإيطالي إنجازا تاريخيا بعد فوزه على نظيره الألباني 2-1 أمس السبت في ختام الجولة الأولى من منافسات المجموعة الثانية لبطولة كأس أمم أوروبا المقامة في ألمانيا.

وبكرت ألبانيا بالتسجيل وتحديدا بعد 23 ثانية عبر المهاجم نديم بيرامي، لكن أبطال القارة العجوز ردوا بسرعة وقلبوا النتيجة بهدفين للاعبي إنتر بطل الدوري أليساندرو باستوني (11) ونيكولو باريلا (16).

وذكرت شبكة "أوبتا" المختصة في إحصائيات كرة القدم، أن منتخب إيطاليا تمكن من الفوز بمباراته الافتتاحية لأربع مرات متتالية في كأس أمم أوروبا وكأس العالم، لأول مرة في تاريخه.

1 - Italy 🇮🇹 won their debut match in 4 consecutive editions among European Championship and World Cup for the first time in history. Group.#EURo2024#ITAALBpic.twitter.com/ryQiIxxeZN — OptaPaolo (@OptaPaolo) June 15, 2024

وتنتظر إيطاليا قمة نارية أمام إسبانيا في الجولة الثانية الخميس المقبل، فيما تلعب ألبانيا مع كرواتيا الأربعاء.

وكانت إيطاليا خالفت التوقعات في النسخة الماضية حين توجت باللقب على حساب إنجلترا بركلات الترجيح للمرة الثانية في تاريخها والأولى منذ 1968.

المصدر: "أوبتا"