أعلنت وزارة الدفاع الروسية اليوم الأحد أن قواتها حررت بلدة زاغورنويه في مقاطعة زابوروجيه، فيما بلغت خسائر الجيش الأوكراني على مختلف المحاور نحو 1745 جنديا خلال اليوم الماضي.

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وقالت الدفاع الروسية في تقريرها اليومي إن وحدات من مجموعة قوات "الشرق" حررت بلدة زاغورنويه في زابوروجيه وسيطرت على مواقع أكثر ملاءمة.

وأضافت أن مجموعة "الشرق" وجهت ضربات لقوات ومعدات عسكرية أوكرانية في زابوروجيه ودونيتسك، وكبدت العدو خسائر بلغت نحو 135 جنديا.

وفي ما يلي أبر ما تضمنه تقرير الدفاع الروسية:

حسنت وحدات من مجموعة قوات "الشمال" وضعها على طول الخط الأمامي في خاركوف وصدت 3 هجمات مضادة، بينما وصلت الخسائر الأوكرانية إلى نحو 265 عسكريا، وتم أيضا تدمير 3 مستودعات ذخيرة

سيطرت وحدات من مجموعة قوات "الغرب" على مواقع أكثر ملاءمة واستهدفت التشكيلات المعادية في خاركوف ودونيتسك ولوغانسك، فوصلت خسائر الجيش الأوكراني هناك إلى نحو 500 جندي

حسنت وحدات من مجموعة قوات "الجنوب" وضعها على طول خط المواجهة في دونيتسك، وصدت 4 هجمات مضادة، فيما خسر العدو نحو 380 عسكريا

حسنت وحدات من مجموعة القوات "الوسط" وضعها التكتيكي في دونيتسك، وصدت 4 هجمات مضادة، وبلغت خسائر العدو نحو 375 جنديا

ضربت وحدات من مجموعة قوات "دنيبر" قوات ومعدات معادية في مقاطعتي دنيبروبيتروفسك وخيرسون، وخسر الجيش الأوكراني نحو 90 جنديا هناك

إصابة تجمعات للقوات والمعدات العسكرية المعادية في 115 منطقة وإسقاط 10 طائرات بدون طيار أوكرانية.

المصدر: RT