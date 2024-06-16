أنقرة تكشف عن عدد السورين العائدين من تركيا إلى بلدهم

كشفت وزارة الداخلية التركية عن إجمالي عدد السوريين الذين عادوا من تركيا إلى بلدهم منذ بداية استضافة البلاد لهم في أعقاب اندلاع الأزمة السورية عام 2011.

وقال وزير الداخلية التركي، علي يرليكايا، خلال اجتماع تقييمي عقده مع ممثلي المؤسسات الإعلامية في أنقرة، إن "عدد السوريين العائدين من تركيا إلى بلدهم تجاوز 650 ألف شخصا".

"وتابع: عاد 103 آلاف و45 سوريا إلى بلادهم طوعا خلال العام الماضي، وبلغ العدد الإجمالي للعائدين في الفترة ما بين 2016-2024 ما مجموعه 658 ألفا و463 سوريا.

وإشار إلى أن "هناك 3 ملايين و114 ألفا و99 سوريا تحت الحماية المؤقتة (الكملك)، ومليون و125 ألفا و623 شخصا يحملون تصاريح إقامة، و234 ألفا و528 أجنبيا تحت الحماية الدولية، أي ما مجموعه 4 ملايين و474 ألفا و250 أجنبيا لديهم حق الإقامة القانونية في تركيا.

وأضاف أن "191 ألفا و450 مهاجرا غير شرعي تم منعهم من عبور الحدود في عام واحد".

وفي نهاية 2023 كشفت وزارة الداخلية التركية عن إجمالي عدد السوريين الذين حصلوا على الجنسية التركية منذ بداية استضافة تركيا لهم في أعقاب اندلاع الأزمة السورية عام 2011، ووفق تصريحا لوزير الداخلية التركي علي يرليكايا، في التاريخ المذكور، فإنه حتى ديسمبر 2023، حصل 238 ألفا و55 سوريا من الخاضعين للحماية المؤقتة على الجنسية التركية بشكل استثنائي.

المصدر: صحيفة "زمان" التركية