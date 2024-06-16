وسائل إعلام أوكرانية تتناقل إعجاب زالوجني بمنشور على الفيسبوك ينتقد زيلينسكي قبل حذفه (صورة)

تناقلت وسائل إعلام أوكرانية خبر إعجاب القائد العام السابق للقوات الأوكرانية فاليري زالوجني بمنشور ينتقد زيلينسكي عقب طرح الرئيس الروسي بوتين مبادرة للسلام.

وأفادت وسائل إعلام أوكرانية أن القائد العام السابق للقوات الأوكرانية فاليري زالوجني وضع إشارة إعجاب (لايك) على منشور مدون أوكراني ينتقد زيلينسكي عقب طرح الرئيس الروسي بوتين مبادرة للسلام.

ونشر المدون الأوكراني أوليشكو منشورا على صفحته في "فيسبوك" علق فيه على مقترحات السلام الجديدة لحل النزاع التي طرحها الرئيس فلاديمير بوتين.

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وقال المدون إن الشروط المطروحة هي نتيجة سياسة زيلينسكي، وتحقيق هذه الشروط سيضمن "نهاية سلطته".

وتم حذف المنشور لاحقا للمدون الأوكراني.

وبحسب ما ذكرته صحيفة "فوكوس" الأوكرانية، فقد أعجب زالوجني بهذا المنشور، مما تسبب في جدل كبير على موقع التواصل الاجتماعي.

وعلق المدون على إزالة المنشور ردا على سؤال أحد متابعيه، بذريعة أن المنشور "تم حظره بسبب شكاوى عليه".

وطرح الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، الجمعة الماضي خلال اجتماعه مع قيادة وزارة الخارجية الروسية مبادرة للتسوية السلمية في أوكرانيا.

وتنص المبادرة على أن روسيا ستعلن الوقف الفوري لإطلاق النار، واستعدادها للتفاوض، بمجرد انسحاب القوات الأوكرانية من أراضي مناطق روسيا الجديدة.

ودعا بوتين في مبادرته كييف إلى إعلان تخليها عن طموحها الهادف للانضمام لحلف الناتو، وتنفيذ عملية نزع طوعي للسلاح، وتفكيك البنى التنظيمية للنازية في أوكرانيا، وقبول وضعية الحياد وعدم الانحياز لأي تكتل سياسي ـ عسكري، والخلو من الأسلحة النووية، كما دعا الدول الغربية إلى رفع العقوبات المفروضة على روسيا.

المصدر: نوفوستي